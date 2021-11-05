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В Москве неизвестный на электросамокате наехал на 77-летнюю женщину

Неизвестный на электросамокате на Манежной площади в Москве наехал на большой скорости на пожилую женщину, после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел рядом с памятником маршалу Жукову. Сотрудники Росгвардии оказали пенсионерке медпомощь и вызвали на место врачей. Пожилая женщина была госпитализирована с переломом плеча и черепно-мозговой травмой, виновника случившегося в настоящий момент разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в России с начала нынешнего года произошло 416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. По данным министерства, это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также в ведомстве сообщили, что всего с начала этого года в авариях с электросамокатами погибли десять человек, еще 438 получили повреждения и травмы.

До этого сообщалось, что на Красной площади и по Александровскому саду в Москве могут запретить ездить на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения.

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