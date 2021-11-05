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В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Власти Санкт-Петербурга не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщили в администрации города.

При этом некоторые ограничительные меры сохранятся. В частности, кафе, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы и другие общественные места будут работать до 23.00. При этом с 15 ноября без QR-кода нельзя будет посещать спортзалы, бассейны, фитнес-центры, развлекательные заведения, а также присутствовать на церемонии регистрации брака.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют продлевать период нерабочих дней после 7 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом он призвал жителей города продолжать соблюдать санитарные нормы.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в период с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября. В Москве период нерабочих дней начался с 28 октября.

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