Ученые объяснили, почему беременным необходимо привиться от COVID-19

Ученые из Института вирусологии в Берне и Университетской больницы Лозанны выяснили, что беременным женщинам необходимо вакцинироваться от COVID-19, так как вирус может быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. Об этом сообщается на сайте Швейцарского института вирусологии и иммунологии.

В исследовании отмечается, что влияние вируса SARS-CoV-2 на плаценту очень вариативно для каждой беременности, что может объяснить, почему вирус иногда передается плоду.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди беременных. По словам министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, ведомство ранее одобрило вакцинацию против COVID-19 среди девушек после 22 недель беременности.

Как заключил Мурашко, прививка против коронавируса поможет спасти жизнь будущей матери.