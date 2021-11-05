Губернатор Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Черном море

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обстановка на Черном море неспокойна. Об этом он сообщил на церемонии открытия памятника cоветскому военно-морскому деятелю Владимиру Орлову, передает РИА «Новости».

По его словам, действующий командующий Черноморским флотом Игорь Осипов не смог присутствовать на открытии памятника, так как находится «на боевом посту» в связи с неспокойной обстановкой на Черном море.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России приступил к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney военно-морских сил США, зашедшего в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Американский корабль появился в Черном море 4 ноября. 1 ноября пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.