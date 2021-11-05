Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20

Мясников высказался об увольнении работников «скорой» в ЕАО

close
100%
РИА «Новости»/Коллаж «Газеты.Ru»

Российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался по поводу ситуации в Еврейской автономной области (ЕАО), где часть медперсонала двух филиалов скорой помощи Облучья и Пашково уволилась из-за нежелания вакцинироваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, инцидент является неоднозначным. Мясников обратил внимание на то, что сотрудники скорой помощи не призывают отказаться от прививок. Они сами решили их не делать, что может быть вызвано самыми разными причинами.

«Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением», — сказал врач.

Он уточнил, что у этих людей есть антитела, так как они уже выздоровели после того, как заразились коронавирусом. Кроме того, Мясников напомнил о ситуации в США, где 14% преподавателей приняли решение не делать прививку и в связи с этим уволились. Врач подчеркнул, что, с его точки зрения, медицинские работники либо должны иметь антитела после болезни, либо должны быть привиты.

Ранее начальник депздрава ЕАО заверил, что без медицинской помощи не останется ни один пациент.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+