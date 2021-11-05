Мясников высказался об увольнении работников «скорой» в ЕАО

Российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался по поводу ситуации в Еврейской автономной области (ЕАО), где часть медперсонала двух филиалов скорой помощи Облучья и Пашково уволилась из-за нежелания вакцинироваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, инцидент является неоднозначным. Мясников обратил внимание на то, что сотрудники скорой помощи не призывают отказаться от прививок. Они сами решили их не делать, что может быть вызвано самыми разными причинами.

«Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением», — сказал врач.

Он уточнил, что у этих людей есть антитела, так как они уже выздоровели после того, как заразились коронавирусом. Кроме того, Мясников напомнил о ситуации в США, где 14% преподавателей приняли решение не делать прививку и в связи с этим уволились. Врач подчеркнул, что, с его точки зрения, медицинские работники либо должны иметь антитела после болезни, либо должны быть привиты.

Ранее начальник депздрава ЕАО заверил, что без медицинской помощи не останется ни один пациент.