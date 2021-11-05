Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20

В сети появилось видео, на котором Сергея Зверева высмеяли приезжие

В сети распространилось видео 2014 года, на котором к российскому стилисту и шоумену Сергею Звереву пристают неизвестные в одном из московских торговых центров. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Судя по кадрам, мужчинам не понравился внешний вид Зверева, — они шли за ним по пятам и отпускали нецензурные комментарии в адрес стилиста. Шоумен остановился и вежливо обратился к приезжим.

«Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести, это некрасиво», — сказал он.

Ранее сообщалось, что заработки российского стилиста и телеведущего Сергея Зверева сильно сократились из-за отсутствия гастролей на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса. Такое заявление сделал один из друзей стилиста. По его словам, шоумен терпит «бедственное» положение.

Он также указал, что Зверев имеет сеть салонов, но они в течение долгого времени были закрыты из-за действующих ограничений. Их недавно смягчили, но нанесенный урон бизнесу стилист компенсировать пока не может.

Кроме того, собеседник отметил, что телеведущий является «сильным, гордым» человеком, который «никогда не попросит помощи у коллег».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+