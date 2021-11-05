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Москвичка пожаловалась на полицейского, ударившего ее по лицу удостоверением

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Комитет против пыток/YouTube

Жительница Москвы Диана Мальцева пожаловалась в полицию на участкового уполномоченного Александра Бурденюка, который ударил ее служебным удостоверением по лицу. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Мальцевой Адама Торосяна.

Инцидент произошел 30 октября в квартире Мальцевой на улице Космонавтов на северо-востоке столицы. Участковый Бурденюк вывернул девушке руки и ударил ее по лицу удостоверением, сопровождая нападение репликами: «Я здесь власть!», «Вы что, здесь все попутали!?», «Я вас всех здесь положу!». Полицейский пришел проверить, не скрывается ли в квартире военнообязанный брат супруга Мальцевой.

Видео с рассказом пострадавшей опубликовано в Youtube-канале правозащитной организации «Комитет против пыток».

Торосян отмечает, что во время нападения в квартире находились дети Мальцевой.

«Помимо прямой потерпевшей, пострадать могли также и дети, которые могли получить психологическую травму от увиденного», — подчеркнул юрист.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве, после инцидента была начата проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник полиции застрелил напавшего на него мужчину с ножом.

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