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Сотрудникам скорой помощи в ЕАО ответили на вопросы о вакцинации

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Maxim Shemetov/Reuters

Руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. ак. И.П.Павлова Минздрава России Вадим Теплов дал комментарий после того, как стало известно о ситуации в Еврейской автономной области (ЕАО), где часть медперсонала двух филиалов скорой помощи Облучья и Пашково из-за нежелания прививаться уволилась. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, с сотрудниками «скорой» в Облучье состоялся конструктивный разговор. Он отметил, что медперсонал устал из-за напряженной ситуации с пандемией и большой нагрузки. С его точки зрения, возникло недопонимание.

«...Мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали и поговорили с сотрудниками станции скорой помощи о том, что вакцинация — это правильное решение не только с медицинской точки зрения, то есть чтобы самих себя защитить от осложнений и не рисковать неоправданно своей жизнью, но и с этической точки зрения медицинского работника, который борется с пандемией на передовой», — заявил Теплов.

Он выразил надежду на то, что недопонимание будет устранено.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался по поводу инцидента. Мясников обратил внимание на то, что сотрудники скорой помощи не призывают отказаться от прививок. Они сами решили их не делать, что может быть вызвано самыми разными причинами.

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