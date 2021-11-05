Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20

Стала известна причина избиения отца с ребенком в Новой Москве

close
100%
Телеграм-канал «Новости Москвы»

Александр Жиловников, которого избили в Новых Ватутинках, когда он гулял с сыном, назвал Life.ru причину конфликта.

Пострадавший рассказал, что один из четверых мужчин «азиатской внешности» сказал что-то обидное. Жиловников и его друг Никита Уткин ответили грубостью, после чего на родителя напали, не постеснявшись его четырехлетнего сына.

Как отмечается, Жиловников не живет с супругой и сыном. В четверг, 4 ноября, он навещал мальчика. Ребенок до сих пор сильно напуган, возможно, ему понадобится помощь врачей, добавляет канал. Как сообщал «Пятый канал» со ссылкой на столичную прокуратуру, нападавшие ударили мальчика по щеке.

Ранее стало известно о задержании двоих подозреваемых в нападении.

До этого председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов осудил избиение отца на глазах у сына.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+