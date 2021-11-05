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МВД заявило о задержании третьего подозреваемого в нападении на отца с ребенком

В столичном управлении МВД проинформировали о задержании третьего человека, подозреваемого в совершении нападения на мужчину с ребенком, которое произошло накануне в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Речь идет о ситуации, когда группа неизвестных совершила нападение на мужчину, находившегося вместе со своим ребенком недалеко от торговых центров в районе Новые Ватутинки. При этом отмечалось, что прохожие, которые стали свидетелями инцидента, не вмешивались в происходящее. Кроме того, сообщалось, что мужчины якобы договорились встретиться на том же месте 5 ноября для того, чтобы закончить выяснение отношений.

По словам очевидцев, после возникновения конфликтной ситуации отец ребенка предложил противникам «драться один на один», однако они на это не согласились.

Ранее стало известно о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к инциденту.

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