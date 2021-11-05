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Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении отца с сыном в Новой Москве

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Кадр из видео/Новые Ватутинки/Telegram

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать уголовное дело, возбужденное по факту нападения в Новых Ватутинках на Александра Жиловникова и его четырехлетнего сына четверых мужчин на статью «Покушение на убийство». Об этом сообщается на сайте СК.

«Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими», — говорится в пресс-релизе.

Также Бастрыкин поручил проверить, не причастны ли подозреваемые к аналогичным преступлениям, и ходатайствовать в суд о заключении их под стражу.

Изначально дело возбудили по более мягкой статье — «Хулиганство».

Ранее стало известно, что трое задержанных по подозрению в избиении оказались гражданами России.

До этого один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и Жиловников.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября. Драка началась после обмена оскорблениями в супермаркете.

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