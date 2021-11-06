Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20

В Минздраве Украины сообщили, что страна находится на пике волны коронавируса

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна находится на пике волны коронавируса. Его слова приводит агентство «РБК-Украина».

По его словам, Украина сейчас находится на пике, а в скором времени заболеваемость пойдет на убыль.

«То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться», — заявил Ляшко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне роста случаев заражения коронавирусом в стране призвал граждан «включить мозг» и начать вакцинироваться. Он добавил, что власти страны рассчитывают нарастить темпы вакцинации от COVID-19 почти до 300 тыс. в сутки.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Украины, за последние сутки в стране выявлено рекордных 26 488 случаев заражения коронавирусом (из них детей – 1 654, медицинских работников – 488), скончались 696 человек, вылечились 13 281 пациент.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+