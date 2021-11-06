Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20

Пушков высказался о внесении Галкина в список национальных угроз Украины

close
100%
Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал решение Украины внести российского артиста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

По его словам, Украина — единственная в мире страна, безопасности которой официально «угрожает» Галкин с его пародиями. «Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают», — удивляется Пушков.

3 ноября российского юмориста Максима Галкина внесли в перечень артистов, угрожающих нацбезопасности Украины. Минкульт страны составляет «черный список» по заявкам СБУ. Обычно причиной является пророссийская риторика артистов, посещение ими Крыма. Галкин стал 259-м по счету участником списка.

Украинский Минкульт создал «черный список» артистов в 2015 году. Большинству из них запрещен въезд на территорию страны — как правило, из-за выступления в Крыму, который Киев считает оккупированной Россией территорией. Среди российских знаменитостей, объявленных Украиной угрозами, — Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Валентин Гафт, Валерия, Григорий Лепс и другие.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+