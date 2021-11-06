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В Роспотребнадзоре рассказали, как точно определить коронавирус у больного

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная заявила, что только специализированный тест может точно определить инфекцию, вызванную коронавирусом. Об этом она рассказала РИА «Новости».

По ее словам, у коронавируса нет специфических симптомов, поэтому без лабораторного анализа определить его невозможно. Пшеничная объяснила, что пациенты могут заподозрить у себя Covid-19 при кашле, насморке и высокой температуре, особенно если недавно контактировали с больным.

Эксперт отметила, что такие симптомы могут означать грипп или ОРВИ. Для определения заболевания профессор советует сдать тест на Covid-19.

Ранее ученые из Института вирусологии в Берне и Университетской больницы Лозанны выяснили, что беременным женщинам необходимо вакцинироваться от COVID-19, так как вирус может быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода.

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