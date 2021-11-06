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Премьер-министр Венгрии обвинил мигрантов в распространении коронавируса

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальная миграция ухудшает ситуацию с распространением Covid-19 в Европейском союзе. Об этом сообщает издание 24.hu..

По словам Орбана, новые варианты вируса в его стране связаны с нелегальной миграцией в Венгрию, которая также увеличивает масштабы эпидемии.

Он заявил, что лучшая борьба с коронавирусом — вакцинация, добавив, что тем, кто не вакцинирован, грозит смерть.

Ранее Глава МИД Венгрии Петер Сийятро заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» показала себя «очень хорошо» во время применения в Венгрии. По его словам, если бы РФПИ не поставил вакцину «Спутник V» точно в срок, Венгрии бы не удалось провести самую быструю и успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе этой весной.

Сийярто добавил, что власти страны ведут переговоры с РФПИ о производстве «Спутника V» на территории Венгрии.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, получившей образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был зарегистрирован в стране, после чего началось его применение для вакцинации населения.

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