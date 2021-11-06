На Украине предупредили об отключении электричества

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и экс-министр финансов Александр Данилюк сообщил, что власти Украины начали готовиться к веерным отключениям электричества. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилюк опубликовал фото объявления, в котором жителей села Подгайное в Киевской области предупреждают об отключении электричества с 17 ноября на 10 часов через день. По его словам, такие объявления стали появляться в разных селах Киевской и Хмельницкой областей.

В связи с этим бывший секретарь вспомнил 90-е, когда власти боролись с нехваткой энергии — «бездарно отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно». Он допустил, что такие меры введут по всей стране.

По словам Данилюка, такие меры приведут к остановке промышленных предприятий и трудностям у малого и среднего бизнеса.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса. По его словам, из-за нехватки энергоресурсов в стране скоро закроют все социальные объекты.