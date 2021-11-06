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Небольшой дождь и до +9°С ожидается в Москве

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Pavel Golovkin/AP

До +9°С ожидается в Москве в субботу 6 ноября, следует из данных Гидрометцентра России.

На выходных москвичей ждет облачная погода, небольшой дождь. В ночь на воскресенье, 7 ноября — облачно с прояснениями, по-прежнему возможен небольшой дождь. Атмосферное давление немного снизится и достигнет отметки в 742–745 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 76%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +7-9°С. Ветер — юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе в связи с ветром до 12:00 7 ноября.

В ночь на 7 ноября похолодает, возможно снижение температур до +2°С.

В Подмосковье днем — в диапазоне +8-10°С. В ночные часы возможно похолодание до 0°С.

Ранее россиянам рассказали о температурной аномалии в первую неделю ноября. Москвичам же спрогнозировали «сентябрьскую» погоду с температурой на 5-10°C выше нормы — минимум до 10 ноября.

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