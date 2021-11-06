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Адвокат напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве рассказал их версию событий

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Новые Ватутинки/Telegram

Адвокат подозреваемых в нападении на отца с ребенком в новой Москве Роман Масютенко заявил, что его подзащитные защищались, а не нападали. Об этом пишут «Известия».

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали», — заявил адвокат.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын.

На следующий день были задержаны трое подозреваемых, сотрудники полиции в настоящее время занимаются поисками четвертого.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.

Ранее один из нападавших назвал причину конфликта.

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