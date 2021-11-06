Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20

Не менее 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

close
100%
Twitter

В африканском государстве Сьерра-Леоне произошел взрыв в результате столкновения бензовоза с грузовиком. Об этом сообщила мэр столицы Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.

Инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон.

«По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен», — написала мэр города в Facebook. Также она выразила соболезнования родным погибшим.

Отмечается, что после столкновения двух грузовиков местные жители подбежали собрать топливо, вытекающее из бензовоза. В этот момент произошел взрыв. Пожар охватил магазины и ближайшие жилые дома, передает Daily Sabah.

Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели рядом с военным госпиталем в Кабуле, после чего началась стрельба. В результате погибли 23 человека, 50 пострадали.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+