Пассажир поезда Москва-Адлер ранил полицейского

Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Москва–Адлер, ранил полицейского. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По информации агентства, ночью 6 ноября начальник поезда обратился в полицию на станции «Тула», сообщив о неадекватном поведении одного из пассажиров.

На место прибыли полицейские. Выяснилось, что пассажир 1977 года рождения закрылся в купе. Сотрудники полиции попытались уговорить мужчину открыть купе, но он отказался выйти и выстрелил, ранив в руку одного из полицейских.

Вагон оцепили, пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние. Мужчину удалось задержать, его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь. В результате происшествия пассажиры не пострадали.

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