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В Подмосковье мужчину жестоко избили из-за замечания о бутылках

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины в подмосковном Лыткарино, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Старикову А. Ю. доложить об обстоятельствах нападения на мужчину в городе Лыткарино Московской области, которого жестоко избили несколько мужчин из-за сделанного замечания», — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в свое производство при наличии оснований.

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 октября во дворе жилого дома в Лыткарино. На местного жителя напала группа людей, когда он попросил убрать за собой пустые бутылки. Они избили мужчину и соседку, которая пыталась вступиться за него.

Полиция устанавливает личности нападавших и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Новых Ватутинках группа мужчин напала на отца с ребенком. По словам пострадавшего, он сказал нечто безобидное одному из мужчин «азиатской внешности», в ответ ему ответили грубостью. По информации Пятого канала, нападавшие ударили мальчика по щеке. Нескольких подозреваемых уже задержали.

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