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Уголовное дело возбуждено после ранения полицейского в поезде Москва — Адлер

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

После нападения пассажира на полицейского в поезде Москва — Адлер возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Тульской области.

Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следователи уточнили, что мужчина также ранил прибывшего на место происшествия одного из сотрудников Росгвардии.

Ранее в МВД сообщили, что 6 ноября начальник поезда обратился в полицию на станции «Тула», заявив о неадекватном поведении одного из пассажиров. Выяснилось, что пассажир 1977 года рождения закрылся в купе. Сотрудники полиции попытались уговорить мужчину открыть купе, но он отказался выйти и выстрелил, ранив в руку одного из полицейских.

Вагон оцепили, пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние. Мужчину удалось задержать, его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь. В результате происшествия пассажиры не пострадали.

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