В России зафиксировали новый рекорд по числу COVID-19

В России вновь зафиксировали рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 41 335 случаев, всего число заболевших достигло 8 755 930, сообщает оперативный штаб по контролю распространения коронавируса в Telegram.

По его информации, 4671 выявленный за сутки случай (11,3%) не имел клинических проявлений.

За сутки в стране скончались от последствий коронавируса 1188 человек, число летальных случаев за время пандемии достигло 245 635. Полностью выздоровел за прошедшие сутки 29 201 человек, число выздоровевших от коронавируса в стране превысило 7,5 млн.

Москва по-прежнему лидирует в рейтинге, там за сутки выявлено 6880 новых случаев COVID-19, далее следуют Санкт-Петербург (3138) и Московская область (3085).

Днем ранее в России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки, число смертей возросло на 1192.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в десяти регионах России.