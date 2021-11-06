Избитый в Новой Москве отец сообщил, что перевез семью в безопасное место

Александр Жиловников, которого накануне несколько человек избили в Новой Москве, сообщил, что перевез семью в «безопасное место», сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Семья в безопасности. Все хорошо. <...> Очень сильно устал. Сутки не сплю уже», — рассказал мужчина, отвечая на вопрос о том, перевез ли он куда-то жену и ребенка после случившегося.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его четырехлетний сын.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.

Один из подозреваемых в нападении ранее в ходе допроса заявил, что в драке не применялся нож.