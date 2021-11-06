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Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе

Не менее восьми человек скончались, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта толпа начала прижиматься к передней части сцены, что вызвало панику, люди начали терять сознание и падать, это привело к давке, рассказал начальник пожарной охраны Хьюстона.

Организаторы прекратили мероприятие, когда заметили, что пострадали несколько человек. В результате были госпитализированы 17 человек, в том числе 11 человек с остановкой сердца, некоторым оказали помощь на месте. По официальной информации, о гибели восьми человек узнали не сразу.

На фестивале присутствовало около 50 000 человек, он продолжался второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходил фестиваль, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

Ранее стало известно, что на трибьют-концерте ABBA погибли два человека.

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