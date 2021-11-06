Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20

Диетолог назвал продукты, которые ускоряют старение организма

close
100%
Depositphotos

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты способны привести к ускоренному старению организма. Об этом пишет URA.ru.

Он подчеркнул, что любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи вызывают старение организма. К этой группе продуктов относятся и сахаросодержащие продукты, изделия с «быстрыми» углеводами, в частности выпечка, картофель и рис, а также с транс-жирами, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых Омега-6, отметил врач. По его словам, частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки также негативно влияет на организм.

«Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным», — резюмировал Гинзбург.

Ранее эндокринолог назвала продукты для очищения организма от токсинов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+