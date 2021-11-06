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В Германии три человека получили ножевые ранения в результате нападения в поезде

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Неизвестные напали в скором поезде в Германии на пассажиров, в результате чего три человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Инцидент произошел в округе Верхний Пфальц в Баварии. Правоохранительные органы задержали одного подозреваемого. Мотивы действий нападавших и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее в городе Тефу префектуры Токио 24-летний Кета Хаттори напал с ножом на пассажиров поезда, так как хотел «исполнить свою мечту» и быть приговоренным к смертной казни.

Мужчина в фиолетово-зеленом костюме начал размахивать ножом в вагоне поезда и попытался устроить там пожар. Он разлил в вагоне горючую жидкость и попытался ее поджечь. Некоторые пользователи сети отмечали, что внешний вид нападавшего напоминал Джокера — персонажа из вселенной DC.

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