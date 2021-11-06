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Турецкий журналист Гювен восхитился воспитанием и культурой в России

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Турецкий журналист Самих Гювен в статье для издания Medya Günlüğü заявил о том, что русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями.

«Защищать и развивать страну, имеющие огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом. Все это должно быть нелегко. Следовательно, это общество заслуживает уважения», — рассказал журналист.

Гювен ответил, что русские не любят преувеличивать себя. Они, по мнению турецкого журналиста, честны и хотят, чтобы дружба развивалась со временем и на основе доверия. Изначально кажущееся холодным и сдержанным поведение может измениться после того, как вас узнают получше и начнут доверять, отметил автор публикации.

Ранее в Китае удивились «жесткости» русских закусок. Автор публикации на китайском портале Sina.com рассказал о таких блюдах, как картошка, сельдь, икра и малосольные огурцы. Для китайцев эта «еда с простого русского стола» показалась чересчур тяжелой или же наоборот вызвала зависть.

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