Турецкий журналист Гювен восхитился воспитанием и культурой в России

Турецкий журналист Самих Гювен в статье для издания Medya Günlüğü заявил о том, что русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями.

«Защищать и развивать страну, имеющие огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом. Все это должно быть нелегко. Следовательно, это общество заслуживает уважения», — рассказал журналист.

Гювен ответил, что русские не любят преувеличивать себя. Они, по мнению турецкого журналиста, честны и хотят, чтобы дружба развивалась со временем и на основе доверия. Изначально кажущееся холодным и сдержанным поведение может измениться после того, как вас узнают получше и начнут доверять, отметил автор публикации.

Ранее в Китае удивились «жесткости» русских закусок. Автор публикации на китайском портале Sina.com рассказал о таких блюдах, как картошка, сельдь, икра и малосольные огурцы. Для китайцев эта «еда с простого русского стола» показалась чересчур тяжелой или же наоборот вызвала зависть.