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В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

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Кадр из видео/Новые Ватутинки/Telegram

Все четверо задержанных после инцидента с нападением на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки являются уроженцами одного из государств Закавказья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВД.

Уточняется, что граждан Республики Казахстан среди них нет.

По информации начальника полиции полковника Алексея Ломанчука, на поиски подозреваемых ушло менее суток. По его словам, четверо задержанных подозреваемых являются «гражданами России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, один из них, мужчина 2002 года рождения, является выходцем из ближнего зарубежья».

Инцидент произошел вечером 4 ноября. На мужчину с ребенком совершила нападение группа мужчин. По словам потерпевшего, конфликт начался с того, что компания агрессивно настроенных людей без причины задела его друга и сына. При этом ребенка, который стал свидетелем ссоры, якобы ударили по щеке. Впоследствии мужчины вступили в словесную перепалку с хулиганами, один из которых достал нож и размахивал им.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение задержанным и ходатайствовать в суд об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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