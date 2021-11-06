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Установлена личность сбившего на самокате 77-летнюю женщину в центре Москвы

Прокуратура Москвы установила личность человека, сбившего на электросамокате пожилую женщину в центре Москвы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Нарушителем оказался 13-летний житель столицы.

Отмечается, что пострадавшая в настоящий момент находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что неизвестный на электросамокате на Манежной площади в Москве наехал на большой скорости на 77-летнюю женщину, после чего скрылся.

По данным Росгвардии, инцидент произошел рядом с памятником маршалу Жукову. Правоохранители оказали пенсионерке медпомощь и вызвали на место врачей. Пенсионерка была госпитализирована с переломом плеча и черепно-мозговой травмой.

В России с начала нынешнего года произошло 416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. По данным МВД, это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также в ведомстве сообщили, что всего с начала этого года в авариях с электросамокатами погибли десять человек, еще 438 получили повреждения и травмы.

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