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Коста-Рика стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

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Reuters

Коста-Рика стала первой в мире страной, которая ввела обязательные прививки от коронавируса для детей до 12 лет.

На сайте здравоохранения страны сказано, что вакцинация от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет станет обязательной с марта 2022 года. Такое решение утвердила Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии.

До этого в Коста-Рике начала проводиться вакцинация подростков. К началу ноября 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет имели хотя бы одну дозу препарата против коронавируса.

Страна уже заключила сделку с компанией Pfizer на приобретение 3,5 млн доз вакцин, из которых 1,5 млн ампул будут отданы на вакцинацию среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Остальные дозы будут предназначены для бустерных прививок, передает «Би-би-си».

Ранее президент США Джо Байден объявил о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом данная процедура не является обязательной.

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Коронавирус 2019-nCoV
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