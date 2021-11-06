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Участник драки в Новой Москве заявил, что конфликт начался из-за 10 рублей

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@bbbreaking/Telegram

Задержанные за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве рассказали на допросе, с чего начался конфликт. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам 17-летнего Эльхана Гасанова, обвиняемые стали жертвой провокации. Он заявил, что приятель мужчины с ребенком, Никита Уткин, распивал на лавочке спиртные напитки и приставал к прохожим. Одной из его «жертв» стал Гасанов.

Уткин попросил у него 10 рублей, на что молодой человек ответил, что у него нет с собой наличных. Тогда мужчина в грубой форме обозвал Гасанова и тот решил позвать на помощь брата. Вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой Уткин кинул в Гасанова бутылку, но попал в мобильный телефон и разбил его.

Ранее сообщалось, что четырем задержанным после конфликта в Новой Москве готовятся предъявить обвинения.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его четырехлетний сын.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье.

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