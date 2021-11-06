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Митрополит Иларион поддержал введение QR-кодов и штрафов за их отсутствие

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что чем раньше в России введут карантинные меры против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами за их отсутствие, тем лучше.

«Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе», — сказал он.

По мнению священнослужителя, никакой «революции» из-за несоблюдения карантинных мер в России не произойдет.

Вакцинация является самым надежным способом защиты от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что более 92% госпитализируемых в России пациентов с коронавирусом не привиты. При этом вакцинированные люди не попадают в реанимацию, а в группу риска входят не только лица старше 60 лет, но также молодежь и беременные женщины.

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