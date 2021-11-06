Полиция в Москве задержала подростка, сбившего на электросамокате пожилую женщину

Московские правоохранители задержали и доставили в полицию подростка, который сбил на электросамокате пожилую женщину. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сейчас сотрудники полиции допрашивают несовершеннолетнего 2008 года рождения и его родителей, ему грозит административная ответственность.

Ранее подросток на электросамокате на Манежной площади в Москве наехал на большой скорости на пожилую женщину, после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел рядом с памятником маршалу Жукову. Сотрудники Росгвардии оказали пенсионерке медпомощь и вызвали на место врачей. Пожилая женщина была госпитализирована с переломом плеча и черепно-мозговой травмой, виновника случившегося в настоящий момент разыскивает полиция.

До этого сообщалось, что в России с начала нынешнего года произошло 416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. По данным министерства, это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.