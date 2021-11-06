Минобрнауки попросили разъяснить ситуацию с QR-кодами в вузах

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко заявил, что введение проверки QR-кодов в вузах вызвало недовольство среди обучающихся. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что Минобрнауки пыталось принять похожие меры еще в августе. Ведомство рекомендовало обучать непривитых и привитых студентов отдельно. Но после общественного резонанса министр науки Валерий Фальков заявил о недопустимости такого решения, подчеркнул Цапко. Он отметил, что сейчас ситуация повторяется.

«Это вводит всю сферу в неразбериху, в хаос, где одни кричат, что можно, другие — что нельзя. И студент должен между двумя огнями носиться. Это вызывает негодование. Но, с другой стороны, посадить в одну аудиторию всех невозможно, неправильно и небезопасно. Мы с весны говорим о том, что надо популяризировать вакцинацию среди студентов. А у нас опять принудительные меры. Принудиловка не работает», — подчеркнул Цапко.

Он отметил, что Всероссийский студенческий союз поддерживает вакцинацию, но выступает против принудительных мер и просит ведомство обозначить позицию по этому вопросу.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области университеты в рамках эксперимента введут QR-коды для посещения.