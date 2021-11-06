Появилось новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве

Газета «Известия» опубликовала видео, которое было снято камерами видеонаблюдения в одном из магазинов Новой Москвы, куда во время инцидента забежал пострадавший в результате нападения Александр Жиловников.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается объяснить подробности произошедшего работникам торговой сети и посетителям. Других участников конфликта на видео не видно.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его четырехлетний сын.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых. По словам адвоката задержанных, его подзащитные защищались, а не нападали.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье. Следственный комитет готовится предъявить обвинения нападавшим.