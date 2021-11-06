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С напавших на отца с ребенком в Новой Москве могут взыскать миллион рублей

Семья четырехлетнего мальчика, ставшего свидетелем драки с участием его отца в Новых Ватутинках, может взыскать с нападавших до 1 млн рублей. Законные представители ребенка, как и другие потерпевшие, вправе подать в суд соответствующие гражданские иски. Об этом в субботу, 6 ноября, рассказала «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

«Пострадавшие по делу могут предъявить гражданский иск о возмещении вреда, причиненного здоровью, морального вреда, а также иных расходов, которые вынуждены понести потерпевшие в результате инцидента — психологическая помощь, лекарства, реабилитация, повреждение одежды/обуви и так далее», — уточнила она.

По ее оценкам, суммы компенсаций могут составить от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.

Что касается уголовной ответственности, то максимальное наказание в рамках статьи о покушении на убийство составляет 11 лет и три месяца лишения свободы.

«Младшему из нападавших, которому еще не исполнилось 18 лет, суд может немного снизить планку наказания в силу того, что на момент преступления он не являлся совершеннолетним», — пояснила юрист.

Инцидент в Новой Москве произошел 4 ноября, когда после взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя, рядом с которым был его четырехлетний сын. По некоторых данным, в руках у одного из нападавших был нож.

Задержаны все четверо подозреваемых. По словам их адвоката, все они «защищались, а не нападали». Следствие планирует предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

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