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Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от COVID-19 в России возросло в 4-5 раз

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что количество вакцинирующихся от коронавируса в России возросло в четыре-пять раз. Об этом он сообщил журналистам во время визита в Рязанскую область.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России улучшилась после введения нерабочих дней и ограничительных мероприятий.

По его словам, количество пациентов с COVID-19, которым необходима госпитализация, из-за распространения «дельта»-штамма увеличилась в сравнении с предыдущими волнами.

Глава Минздрава также сообщил, что на сегодняшний день около 1,38 млн россиян с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.

Режим нерабочих дней действует в России с 30 октября до 7 ноября. При этом в регионах можно корректировать их дату. В Москве нерабочие дни были установлены на период с 28 октября по 7 ноября. Дополнительные ограничительные меры потребовались из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.

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