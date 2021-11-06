Гитаристу «Коррозии металла» пришили отрезанный палец

Гитаристу рок-группы «Коррозия металла» Игорю Королеву пришили палец, который он отрезал сам себе углошлифовальной машиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам музыканта, он не сможет играть еще минимум три недели из-за того, что ему наложили гипс.

«Повредил при проведении работ у себя дома болгаркой левую руку, особенно указательный палец. Все пришили, все сделали», — рассказал Королев.

Ранее стало известно, что он отрезал себе палец болгаркой. Несчастный случай произошел на даче в Московской области. Музыкант делал ремонт и нечаянно отпилил себе палец «болгаркой». Королева госпитализировали в состоянии шока.

По словам директора «Коррозии Металла» Марии Руновой, о произошедшем ей рассказал лидер группы Сергей «Паук» Троицкий. В медучреждении ей сообщили, что у музыканта повреждена кость и она подчеркнула, что в ближайшее время музыкальный коллектив лишится гитариста. По словам Руновой, операция на руке Королева началась спустя четыре часа после поступления музыканта в больницу.