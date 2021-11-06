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В Самарской области не будут продлевать период нерабочих дней после 7 ноября

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Maxim Shemetov/Reuters

Оперативный штаб Самарской области принял решение не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Режим нерабочих дней не продлен в Самарской области. <...> Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатором Дмитрия Азарова», — указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также будут сняты ранее действовавшие ограничения для привитых или переболевших коронавирусом граждан старше 65 лет. Однако непривитые жители региона старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В сообщении также отмечается, что возобновится работа организаций. Однако воспользоваться их услугами смогут вакцинированные граждане, переболевшие коронавирусом, либо сдавшие отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов до посещения заведения.

Речь идет об организациях в сфере культуры при заполняемости не более 50%, спортивных мероприятиях, продовольственных и непродовольственных магазинах, а также ресторанов и кафе.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября.

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