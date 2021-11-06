Нутрициолог Дробышева назвала дешевый продукт, снижающий холестерин

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала, что семена кунжута являются отличным продуктом для людей с повышенным уровнем холестерина, однако их нельзя употреблять ежедневно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я рекомендую употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. Семена кунжута являются отличным источником железа, магния, цинка, меди, фосфора и клетчатки. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке», — рассказала Дробышева.

По ее словам, кунжут нельзя есть ежедневно. Его семена содержат вещества, которые увеличивают свертываемость крови. При этом следует включить одну столовую ложку в еженедельный рацион. Таким образом, организм насыщается антиоксидантами и фитоэстрогенами.

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