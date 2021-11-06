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Инфекционист Мескина усомнилась в эффективности витамина C при лечении COVID-19

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Инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина заявила, что пока не доказана эффективность витамина C в лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК.

«Я бы отнеслась к результатам этого исследования с осторожностью. Пока мы не можем оценить риски влияния высоких доз витамина C. Инфекция, в том числе COVID-19, и воспалительные процессы делают среду организма более кислой, чем необходимо. Аскорбиновая кислота в высоких концентрациях может привести к «подкислению», если так можно выразиться. Не повлияет ли это негативно на метаболические процессы в организме?» — рассказала Мескина.

Она отметила необходимость проведения более тщательных исследований перед тем, как принимать решение о применении витамина С в лечении пациентов с коронавирусом.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на результаты нескольких исследований сообщила, что введение пациентам с коронавирусной инфекцией витамина С внутривенно сокращает срок госпитализации.

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