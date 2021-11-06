Симоньян ответила Кадырову на слова о хайпе «на кавказцах»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в публикациях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как 'делать заявления'. Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного», — написала Симоньян.

Она подчеркнула, что под понятие Кавказ попадает не только Чеченская Республика, Дагестан, Северная Осетия, но и Азербайджан, Армения Грузия и так далее.

Симоньян подчеркнула, что сама «с точки зрения классической географии» является «кавказцем», и поэтому имеет «полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина».

Ранее Кадыров обратился к администрации президента Российской Федерации с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в публикациях.