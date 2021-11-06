Названы города, которые уйдут под воду к 2030 году

Шесть городов могут уйти под воду уже в 2030 году. Об этом сообщает India Times со ссылкой на данные организации Climate Central.

Отмечается, что первым может пострадать Амстердам, затем иракский порт Басра, который расположен в заболоченной местности и находится в зоне риска. Также под водой могут оказаться американский Новый Орлеан, Венеция и вьетнамский Хошимин.

Ранее координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа заявила об угрозе исчезновения ряда стран из-за изменения климата. Об этом сообщает газета Express.

По ее словам, таяние льдов и повышение уровня моря приведет к исчезновению островных государств. Пострадают такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

Алофа уточнила, что островные государства не исчезнут единовременно, процесс будет постепенным. Повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона, напомнила специалист.