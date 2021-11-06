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Суд в США приостановил правило об обязательной вакцинации от COVID-19 в крупных компаниях

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Lindsey Wasson/Reuters

В США апелляционный суд приостановил действие правила об обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса в крупных компаниях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Апелляционный суд пятого округа решил приостановить ранее принятое правило, сославшись на «серьезные законодательные и конституционные вопросы».

«Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу», — говорится в публикации.

Накануне в Белом доме сообщили, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса не позднее 4 января 2022 года.

Ранее штат Флорида подал иск в суд на президента США Джо Байдена, NASA и ряд должностных лиц в администрации Белого дома за «незаконное» требование вакцинировать сотрудников компаний-подрядчиков.

Иск подали генеральный прокурор Флориды Эшли Муди и губернатор Рон Десантис. В нем указано, что NASA и другие агентства «часто заключают контракты с Флоридой, имеют текущие договорные отношения со штатом и поэтому будут стремиться навязать незаконные требования администрации Байдена к Флориде».

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