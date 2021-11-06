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Мясников назвал фатальную ошибку при приеме обезболивающих

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РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пациенты часто неправильно принимают обезболивающие, что может привести к летальному исходу. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 1».

По его словам, бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к язве желудка и последующему кровотечению. Поэтому вместе с такими лекарствами надо также принимать препараты, защищающие слизистую желудка, например, «Омепразол».

Мясников добавил, что такие препараты надо пить курсом в минимальных дозах, не меняя одно лекарство на другое.

Ранее Мясников разместил в своем Telegram-канале пост, в котором предположил, почему мифы о вакцинации против COVID-19 пользуются большой популярностью. По его словам, аргументы противников вакцинации являются «вопиющей безграмотностью и словоблудием». При этом, по словам медика, многие люди верят в это.

Людям, которые сомневаются в необходимости вакцинироваться, Мясников напомнил, что на сегодняшний день ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.

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