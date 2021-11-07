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Грету Тунберг призвали отправиться протестовать в Китай против ухудшения климата

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Hannah Mckay/Reuters

Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг призвали отправиться из Глазго протестовать против ухудшения климата в Китай, где один из городов вырабатывает в атмосферу в шесть раз больше CO2, чем британская столица, сообщает газета The Sun.

Энди Майер, главный исполнительный директор исследовательского центра свободного рынка The Institute of Economic Affairs, предложил Грете Тунберг отправиться протестовать против изменения климата в город Таншен, в котором работают несколько сталелитейных заводов, которые совокупно выбрасывают в атмосферу более 220 млн тонн углерода.

«Грета права, указывая на то, что конференция — это, по большей части, тщеславный проект, пронизанный лицемерием и принятием желаемого за действительное», — отметил Майер.

Однако он считает, что Глазго — не самая подходящая площадка для протестов.

«Грета должна приберечь свои колкости для тех, кто причиняет реальный вред, например, для Китая, который продолжает вырабатывать больше угольной энергии, чем весь остальной мир вместе взятый», — пояснил Майер.

Ранее Грета Тунберг возглавила акцию протеста в Глазго.

Отмечается, что митингующие несут в руках транспаранты с природозащитными лозунгами и призывами действовать, обращенными к участникам конференции. Во встрече принимают участие делегаты из 200 стран.

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