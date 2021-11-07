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В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан в разговоре с ТАСС рассказал, что со вторника, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание.

«Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются с севера. 8 ноября днем и ночью будет 2-4 градуса, по области — от 0 до 5 градусов», — сказал синоптик.

Он отметил, что температура воздуха заметно понизится во второй половине дня — до --4°C.

По словам Вильфанда, мороз усилится в среду, которая станет самым холодным днем следующей недели. По ночам столбики термометров будут опускаться до --6°C.

Метеоролог добавил, что в понедельник в столице пройдут дожди, во вторник ожидается мокрый снег, но осадки будут менее интенсивными, начиная со среды начнет появляться солнце.

Ранее Вильфанд порекомендовал российским водителям сменить летнюю резину на зимнюю.

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