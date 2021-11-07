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На Чукотке погибли в пожаре мать и двое детей

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Depositphotos

Жертвами пожара в чукотском селе Нунлигран стали мать и двое ее несовершеннолетних детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«В селе Нунлигран Провиденского городского округа Чукотского автономного округа около 22:40 6 ноября 2021 года произошёл пожар в квартире жилого дома, в котором погибли двое несовершеннолетних детей 2020, 2016 годов рождения и их мать», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия вылетит прокурор Провиденского района и другие сотрудники правоохранительных органов, отметили в прокуратуре. После трагедии ведется процессуальная проверка, ход которой контролируют в ведомстве.

Также районная прокуратура организовала проверку органов и учреждений, занимающихся профилактикой пожаров.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии. От взрыва в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно. Никто не пострадал — жильцы (мама с ребенком) в момент происшествия были в другой комнате.

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