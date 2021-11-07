Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей 05:03
Водолазное судно вышло потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10

Апелляционный суд США заблокировал законопроект Байдена

close
100%
Depositphotos

Апелляционный суд Соединенных Штатов заблокировал законопроект президента США Джо Байдена о введении обязательной вакцинации от коронавируса среди сотрудников американских компаний со штатом не менее 100 человек, сообщает Reuters.

В судебном заключении было указано, что обязательная вакцинация от коронавируса или, как альтернатива, еженедельное тестирование может столкнуться с «серьезными законодательными и конституционными» противоречиями с законом.

Ранее штат Флорида подал иск в суд на президента США Джо Байдена, NASA и ряд должностных лиц в администрации Белого дома за «незаконное» требование вакцинировать сотрудников компаний-подрядчиков.

Иск подали генеральный прокурор Флориды Эшли Муди и губернатор Рон Десантис. В нем указано, что NASA и другие агентства «часто заключают контракты с Флоридой, имеют текущие договорные отношения со штатом и поэтому будут стремиться навязать незаконные требования администрации Байдена к Флориде».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+